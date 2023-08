Wechsel zu PSG? Frankfurt mit klarer Haltung bei Kolo Muani

Randal Kolo Muani soll sich mit Paris St. Germain einig sein. Doch Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche spricht nun ein Machtwort.

Eintracht Frankfurt ist im Poker um Randal Kolo Muani in einer starken Verhandlungsposition. Denn der Stürmer besitzt beim Bundesligisten noch einen bis 2027 gültigen Vertrag und das ohne Ausstiegsklausel. Zwar soll sich der französische Nationalspieler mit Paris St. Germain einig sein, die Frankfurter aber rund 100 Millionen Euro fordern. "Der Stand ist unverändert. Randal hat noch vier Jahre Vertrag, hat die Vorbereitung unverletzt überstanden und ist gut drauf für den Saisonstart. Wir sind diejenigen, die das Heft des Handelns in der Hand haben. Wir entscheiden und lassen uns da auch nicht treiben", stellte Markus Krösche am Donnerstag auf einer Pressekonferenz klar.

Auch Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann bleibt trotz aller Spekulationen total gelassen: "Wir sind in den letzten Jahren mit guten Ergebnissen gesegnet gewesen. Egal, wie sich das in einer Transferperiode mal zwischenzeitlich mit Schwankungen und Veränderungen angefühlt hat. Ich erinnere nur an das Thema Kostic (wechselte letzten Sommer zu Juventus, d. Red.). Das kennen wir ja. Deswegen: Ihr glaubt gar nicht, wie entspannt wir in Personalfragen sind im Vorstand." Wegstreiken will sich Kolo Muani derweil wohl nicht.

adk 17 August, 2023 16:13