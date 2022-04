3 Klubs melden bei Serge Gnabry Interesse an

Der FC Bayern versucht weiterhin, den bis 2023 gültigen Vertrag mit Serge Gnabry zu verlängern. Ob es dazu kommt, ist allerdings ungewiss. Drei Vereine bringen sich nun in Stellung.

Nach Angaben von “Spox” und “Goal” sind es Real Madrid, Liverpool und Juventus, die sich sehr für den deutschen Nationalspieler interessieren. Sollte ein Transfer von Gnabry im Sommer tatsächlich konkret werden, würden sich diese Klubs wohl um den 26-Jährigen reissen. Bei den Madrilenen macht mit David Alaba ein früherer Teamkollege des Stürmers sogar schon “Werbung” für einen Zuzug des Angreifers.

Ob es tatsächlich soweit kommt, steht aber noch in den Sternen. Vor allem Bayern-Trainer Julian Nagelsmann möchte unbedingt weiterhin mit Gnabry zusammenarbeiten. Dieser hat zudem in der Mannschaft der Münchner einige enge Freunde und fühlt sich grundsätzlich auch wohl beim deutschen Rekordmeister. Einzig finanziell kommt man in den Gesprächen über eine Verlängerung des Kontrakts bisher noch auf keinen gemeinsamen Nenner.

psc 5 April, 2022 12:45