5:1 in Leverkusen! Lewandowski: “Wir können mit allem zufrieden sein”

Der FC Bayern zeigt im Bundesliga-Topduell mit Bayer Leverkusen eine Machtdemonstration und fertigt den Gegner mit 5:1 ab. Doppeltorschütze Robert Lewandowski lobt den Auftritt seiner Mannschaft. Auch Cheftrainer Julian Nagelsmann gibt sich zufrieden.

Bereits nach 45 Minuten stand es in Leverkusen am Sonntag für den FC Bayern 5:0. Anteil daran, dass die Münchner auswärts am 8. Spieltag derart stark auftraten, hatte mal wieder auch Robert Lewandowski, der doppelt traf. “Fünf Tore in 45 Minuten! Wir haben gezeigt, was wir für einen Fußball spielen. Ich denke, wie wir nach vorne gekommen sind, war super. Es freut mich, dass ich nach vier Spielen ohne Tor zweimal getroffen habe. Ein klarer Sieg – wir können mit allem zufrieden sein”, sagte der Bayern-Stürmer im Anschluss bei “DAZN”.

Für Julian Nagelsmann war die Leistung seiner Mannschaft “beeindruckend”, erklärte der 34 Jahre alte Übungsleiter: “Wir hätten sogar zwei bis drei Tore mehr machen können in der ersten Halbzeit. Wir hatten eine tolle Kontrolle und viele Chancen. Der Gegner hat herausragend gespielt bis jetzt – daher war das nicht einkalkuliert. Unser Mittelfeld war unfassbar gut, Kimmich hat ein herausragendes Spiel gemacht. Goretzka war in der ersten Halbzeit ebenfalls ein Schlüsselspieler. Die Jungs wollen immer eine volle Kontrolle.” Sein Gegenüber Gerardo Seoane muss nach der Niederlage seiner Truppe unterdessen nun eine knallharte Analyse vornehmen.

adk 17 Oktober, 2021 17:54