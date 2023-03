Antonio Conte: Tottenham will Harry Kane bis zum Ende seiner Karriere

Ob Harry Kane auch in der kommenden Saison für Tottenham Hotspur spielen wird, ist im Norden Londons die Frage, die alle wohl noch in den nächsten Wochen beschäftigen wird. Laut Antonio Conte verfolgt der Klub den Plan, seinen Superstar lebenslang zu binden.

Für Antonio Conte gibt es wenig überraschend in der Causa Harry Kane nur einen Weg. Tottenham Hotspur muss unbedingt versuchen, den 2024 auslaufenden Vertrag des Superstars zu verlängern und ihn an seinen Herzensklub zu binden.

«Meiner Meinung nach will der Verein Harry Kane für den Rest seiner Karriere binden. Denn wenn man so einen Spieler hat, einen Weltklassestürmer wie ihn, möchte man natürlich, dass er für den Rest seiner Karriere hier bleibt», sagte Spurs-Coach Conte während der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in der Premier League gegen den FC Southampton (Samstag, 16 Uhr).

Ligakonkurrent Manchester United und der FC Bayern sollen mit Blick auf die kommende Saison mit grossem Interesse verfolgen, was für Entscheidungen in der Personalie Kane getroffen werden. Die Branchenschwergewichte möchten den 29 Jahre alten Stürmer gerne für sich gewinnen. Ganz ausschliessen kann Conte, der ein alter Hase im Geschäft ist, einen Kane-Wechsel im Sommer nicht.

«Aber Sie kennen den Fussball. Manchmal ist es unberechenbar, aber ich denke, es ist nicht meine Aufgabe, eine Entscheidung zu treffen. Das ist eine Entscheidung für den Verein und für Harry», so Conte abschliessend.

