Arsenal jagt Bayern-Talent Angelo Stiller

Der FC Arsenal wirft ein Auge auf den jungen Defensivspezialisten Angelo Stiller vom FC Bayern.

Der 19-Jährige kommt bei den Münchnern in erster Linie in der Regionalliga-Mannschaft zum Zug. In der Vorbereitung durfte er auch schon mit den Profis mittun und hat dort in der Vergangenheit auch schon direkt gegen die Gunners gespielt. Offenbar ist Angelo Stiller den Londonern dabei positiv aufgefallen.

Laut “Sport Bild” hat der Premier Ligist bei den Bayern konkretes Interesse hinterlegt. Auch deutsche Erst- und Zweitligisten blicken auf den technisch versierten Mittelfeldspieler.

In dieser Saison glänzte Stiller auch in der Youth League – insbesondere als Vorbereiter. Sein Vertrag in München ist bis 2021 datiert.

psc 5 Mai, 2020 22:05