Ballon-d’Or-Favorit? De Bruyne “würde Robert Lewandowski wählen”

Wenn der diesjährige Ballon d’Or vergeben wird, darf sich Robert Lewandowski berechtigte Hoffnungen auf den Sieg machen. Manchester Citys Spielmacher Kevin de Bruyne würde dem Stürmer des FC Bayern den Preis gönnen.

“Wenn ich mich entscheiden muss, schaue ich mir den Zeitraum der letzten zwei Jahre an. Bei uns (Manchester City, Anm. d. Red.) kommt niemand in Frage, daher würde ich Robert Lewandowski wählen”, sagte Kevin de Bruyne am Montag auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel von Manchester City gegen den FC Brügge (Dienstag, 18.45 Uhr).

Für den Belgier sei bei der Auszeichnung ausschlaggebend, “was er in den letzten beiden Jahren geleistet hat – sowohl im Hinblick auf die Torausbeute und als auch seine Erfolge mit dem FC Bayern. Ich denke, er wäre mein Favorit”.

adk 18 Oktober, 2021 17:54