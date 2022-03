Barça, Bayern und Dortmund schielen alle auf Jeremie Frimpong

Bayer Leverkusens niederländischer Rechtsverteidiger Jeremie Frimpong ist in aller Munde. Mit dem FC Barcelona, Bayern München und Borussia Dortmund werfen gleich drei Topklubs ein Auge auf ihn.

Der 21-jährige Aussenverteidiger stiess vor gut einem Jahr von Celtic Glasgow zu Bayer Leverkusen und hat sich dort auf der rechten Seite sofort etabliert. In dieser Saison stand er in bislang jedem Bundesliga-Spiel in der Startelf – mit Ausnahme einer Partie, wo er gelbgesperrt war. Laut “Sport 1” blicken mit Barça, Bayern und dem BVB gleich drei sehr namhafte Vereine auf den offensivstarken Abwehrspieler. Bei den Katalanen ist er im Falle eines Abgangs von Sergiño Dest ein Thema. Eine Alternative ist Ridle Baku (23) vom VfL Wolfsburg.

In Dortmund ist auch Ajax-Profi Noussair Mazraoui (24) ein Thema.

Frimpong seinerseits steht in Leverkusen noch bis 2025 unter Vertrag. Die Werkself plant grundsätzlich langfristig mit ihm und würde wohl erst ab einer stolzen Ablöse von 30 Mio. Euro überhaupt mit sich reden.

psc 1 März, 2022 13:44