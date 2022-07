Barça-Boss Laporta verrät den aktuellen Stand im Lewandowski-Poker

Der FC Barcelona würde gerne Robert Lewandowski verpflichten, doch bislang bleibt der FC Bayern standhaft. Barça-Präsident Joan Laporta hat nun über den aktuellen Stand gesprochen.

Medienberichten zufolge bot der FC Barcelona für Robert Lewandowski zuletzt 45 Mio. Euro inklusive Bonuszahlungen. Der FC Bayern hat dieses Angebot bislang nicht akzeptiert. “Wir respektieren Bayern. Sie wissen, dass wir ein Angebot für ihn gemacht haben und auf eine Antwort warten. Mal sehen, ob sie positiv ist. Wir sind dem Spieler für seine Bemühungen dankbar”, sagte Joan Laporta am Donnerstag.

Lewandowski hat bereits öffentlich zum Ausdruck gebracht, wechseln zu wollen. “Ich will den FC Bayern nur noch verlassen. Loyalität und Respekt sind wichtiger als Arbeit”, sagte Lewandowski im Podcast mit “OnetSport”. “Etwas ist in mir gestorben, ich will den FC Bayern verlassen für mehr Emotionen in meinem Leben.” Es sei ihm “unmöglich, darüber hinwegzusehen. Selbst wenn du professionell sein willst, kannst du das nicht wiedergutmachen.”

adk 7 Juli, 2022 14:48