Enthüllung: Barça streut absichtlich de Jong-Wechselgerüchte

Um kaum einen anderen Spieler ranken sich in dieser Transferperiode derart viele Wechselgerüchte wie um Barcelonas Spielmacher Frenkie de Jong. Dies, obwohl der 25-Jährige mehrfach beteuert hat, dass er die Katalanen nicht verlassen möchte. Die Spekulationen kommen aber offenbar nicht von ungefähr.

Wie “Bild”-Fussballchef Christian Falk sagt, soll ausgerechnet der FC Barcelona selbst Falschinformationen streuen. So etwa das Gerücht, das der FC Bayern am Mittelfeldprofi dran sei. Falk sagt im Podcast “Bayern Insider”: “Barça soll dahinterstecken. Der Klub versucht Druck auf den Spieler auszuüben. Sie wollen ihn loswerden und von der Gehaltsliste bekommen. Der Klub streut bewusst Fehlinformationen und diese schwappen dann rüber zu uns.”

Dieses Vorgehen sei in der Branche durchaus nicht ungewöhnlich. In diesem Fall ist, wie auch sonst so oft, nichts dran. Demnach sei de Jong für die Bayern zwar durchaus interessant, die kolportierte Ablöse von 70 bis 80 Mio. Euro würden die Münchner derzeit aber nicht zahlen. Ohnehin haben die Klubbosse zuletzt signalisiert, dass bezüglich Neuzugänge wohl eher nichts mehr geht in dieser Transferperiode. Zumindest nicht bezüglich teurer Toptransfers.

psc 26 August, 2022 13:20