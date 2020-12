Bayern-Talent Angelo Stiller vor Wechsel zu Hoffenheim

Der 19-jährige Mittelfeldspieler Angelo Stiller feierte in dieser Woche beim FC Bayern sein Champions League-Debüt. Trotz des Einsatzes in der Königsklasse steht für den Defensivstrategen wohl bald ein Wechsel an.

Mehrheitlich kommt der Youngster nämlich in der zweiten Mannschaft des Rekordmeisters zum Einsatz. Angelo Stiller will nun aber den nächsten Schritt machen und den Sprung in die Bundesliga mit regelmässigen Einsätzen bei den Profis schaffen. Offenbar erachtet er die TSG Hoffenheim als geeignete Adresse. Trainer Sebastian Hoeness kennt er bestens, feierten die beiden in der letzten Saison doch den 3. Liga-Meistertitel mit Bayern II.

Laut “kicker” bahnt sich ein Wechsel Stillers ins Kraichgau an. Möglicherweise steht ein ablösefreier Transfer des Mittelfeldprofis im nächsten Sommer an. Auch andere Bundesligisten sollen bereits ein Auge auf den Linksfuss werfen.

psc 3 Dezember, 2020 09:15