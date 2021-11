Bayern auch ohne Trainer Nagelsmann nicht zu stoppen

Der FC Bayern München ist schon seit vielen Jahren in der Bundesliga das Mass der Dinge. Zuletzt konnten die Münchener unglaubliche neunmal hintereinander die Deutsche Meisterschaft gewinnen. Aus diesem Grund war bereits vor der Saison 2021/2022 klar, dass der deutsche Rekordmeister sich in dieser Spielzeit mit aller Macht die 10. Meisterschaft in Serie holen will. Erreichen soll dieses Ziel mit Bayern München der junge Trainer Julian Nagelsmann. Diesen hatten die Bayern nach dem Abgang von Hansi Flick als Nationaltrainer zum DFB vom Ligakonkurrenten losgeeist.

Die Bayern sind auch in dieser Saison wieder von Anfang an hervorragend unterwegs und sammeln schon wieder eifrig Punkte für eine erfolgreiche Titelverteidigung. Nach inzwischen zehn absolvierten Bundesligaspielen hat Bayern München schon 25 Punkte auf de Konto und grüsst die Konkurrenz einmal mehr von der Tabellenspitze. Wobei der Vorsprung des amtierenden Meisters auf den ersten Verfolger Borussia Dortmund momentan nur einen Punkt beträgt. Für Spannung ist also gesorgt und diese kann man als Fussballfan noch mit Live Wetten Fussball steigern. Schliesslich hat man auf diese Weise mit dem richtigen Riecher auch noch die Chance auf eine schöne Gewinnsumme.

Trotzdem kann sich die Bilanz der Bayern mit starken acht Siegen und einer Punkteteilung absolut sehen lassen. Lediglich einmal musste sich Bayern München, dabei noch mit Julian Nagelsmann auf der Trainerbank, in der Bundesliga geschlagen geben. Das war Anfang Oktober der Fall, als die Münchener in der heimischen Allianz Arena knapp mit 1:2 Eintracht Frankfurt verloren.

Kürzlich musste Bayern München in der Bundesliga zweimal hintereinander ohne den an Corona erkrankten Julian Nagelsmann auskommen. Aber auch in dieser ungewohnten Situation unterstrichen die Bayern einmal mehr ihre Klasse und feierten in Abwesenheit des Cheftrainers zwei weitere Bundesligasiege.

Bayern zuletzt mit zwei deutlichen Erfolgen in der Bundesliga

Beim Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim stand Trainer Nagelsmann erstmals nicht zur Verfügung. Seine Mannschaft hatte aber auch unter der Leitung von Co-Trainer Dino Toppmöller und dem weiteren Trainerteam keine Probleme und feierte einen auch in dieser Höhe ungefährdeten 4:0- Heimsieg.

Einen absolut enttäuschenden Auftritt legte die Mannschaft dagegen ohne Nagelsmann anschliessend im DFB Pokal hin. Denn bei Borussia Mönchengladbach erwischte Bayern München einen absolut katastrophalen Start und lag bereits zur Halbzeit mit 0:3 zurück. Auch im zweiten Spielabschnitt kamen die Bayern nicht wirklich besser ins Spiel und so gab es am Ende für die Bayern eine denkwürdige 0:5-Packung im deutschen Pokal.

Diesen Schock scheint der FC Bayern München aber schnell verdaut zu haben. Schliesslich präsentierte sich der amtierende Meister am vergangenen Wochenende in der Bundesliga wieder in einem viel besseren Zustand. Den Ärger ausbaden musste in diesem Fall Union Berlin, das trotz einer über weite Strecken ordentlichen Leistung unterm Strich trotzdem in diesem Vergleich keine Chance hatte. Am Ende konnten die Münchener dann an der Alten Försterei durch zwei Treffer von Lewandowski und Tore von Sane, Coman und Müller einen 5:2-Auswärtserfolg feiern.

Trotzdem hofft sicher auch die gesamte Mannschaft des FC Bayern München, dass Trainer Nagelsmann spätestens beim nächsten Bundesligaspiel am nächsten Wochenende daheim gegen den Tabellendritten SC Freiburg wieder das Coaching übernehmen kann.

psc 2 November, 2021 14:51