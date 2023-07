Bayern-Boss Hainer mit sehr offensiver Aussage über Harry Kane

Bayern-Präsident Herbert Hainer spricht weiterhin sehr offensiv über einen möglichen Wechsel von Harry Kane zum deutschen Rekordmeister.

Die Münchner Verantwortlichen um Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen sollen sich in dieser Woche höchstpersönlich mit Spurs-Chef Daniel Levy über einen Transfer des 29-jährigen Engländers austauschen. Die Verhandlungen gehen in die konkrete Phase und Klubpräsident Hainer macht keinen Hehl mehr daraus, dass er Kane unbedingt nach München und in die Bundesliga holen möchte. "Ich glaube, dass die Bundesliga nicht mehr so viele internationale Stars hat. Das trägt dazu bei, wie man sich als Bundesliga international vermarktet. Der FC Bayern versucht immer auch, internationale Stars zu holen, um uns und auch die Bundesliga besser zu machen. Harry Kane ist definitiv ein hochattraktiver Spieler, der Kapitän der englischen Nationalmannschaft, Torschützenkönig. Er würde uns und der Bundesliga guttun", wird er vom "kicker" zitiert.

Damit ist die Stossrichtung eindeutig vorgegeben: Die Bayern wollen mit den Spurs bei der nächsten Verhandlungsrunde eine Einigung erzielen. Der Topstürmer selbst soll einem Wechsel an die Säbener Strasse längst zugestimmt haben.

psc 25 Juli, 2023 14:30