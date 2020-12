Bayern-Coach Hansi Flick schwärmt für Jamal Musiala

Der FC Bayern trat am Dienstagabend mit einer sehr jungen Mannschaft zum Champions League-Spiel bei Atlético (1:1) an. Nach der Partie gibt es für Offensivspieler Jamal Musiala ein Extralob von Trainer Hansi Flick.

Der Münchner Trainer ist vom 17-jährigen Engländer, der im Sommer 2019 von Chelsea zum deutschen Rekordmeister stiess, regelrecht angetan. In dieser Saison stand der Youngster nun bereits zum zweiten Mal in der Startelf. “Jamal spielt bei uns in einer Mannschaft, die wirklich gespickt ist mit Topspielern. Er ist auch bei diesen Spielern sehr hoch geschätzt”, sagt Flick über Musiala.

Spielerisch beschreibt der Bayern-Coach seinen Schützling wie folgt: “Er hat enorme Ruhe und Qualität am Ball, er ist im Dribbling und im Eins-gegen-Eins schwer zu stoppen.” Körperlich müsse Musiala natürlich noch zulegen, “aber was fussballerisch zu sehen ist, da kann der FC Bayern München sehr zufrieden sein.”

