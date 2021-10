Bayern-Coach Julian Nagelsmann hat Corona

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann fehlte am Mittwochabend beim Champions League-Spiel seiner Mannschaft in Lissabon wegen Unwohlseins. Am Tag danach gibt der deutsche Rekordmeister bekannt, dass der 34-Jährige positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Trotz vollständigem Impfschutz hat es den Bayern-Trainer erwischt. Wie die Münchner mitteilen, wird Nagelsmann getrennt von der Mannschaft mit einem Ambulanzflieger nach München zurückkehren und sich dort in häusliche Isolation begeben. Zu seinem genauen Zustand wurden keine näheren Angaben gemacht.

Bereits am Dienstag reiste er leicht erkältet nach Lissabon. Am Spieltag entschied er, auf seinem Hotel-Zimmer zu bleiben. Eine richtige Massnahme, wie sich nun erwiesen hat.

Update: Laut “Sport 1”-Chefreporter Florian Plettenberg leidet er an den Symptomen eines grippalen Effekts, ist etwas geschwächt und fiebrig. Er wird am Samstag beim Heimspiel gegen Hoffenheim auf keinen Fall an der Seitenlinie stehen.

Julian Nagelsmann ist trotz vollständigen Impfschutzes positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er wird getrennt von der Mannschaft mit einem Ambulanzflieger nach München zurückkehren und sich dort in häusliche Isolation begeben. — FC Bayern München (@FCBayern) October 21, 2021

psc 21 Oktober, 2021 10:40