Thomas Tuchel fordert einen ganz bestimmten Stürmer

Der neue Bayern-Trainer Thomas Tuchel ist ein grosser Fan von Victor Osimhen und hofft, dass der Nigerianer den Weg in seine Mannschaft finden wird.

Laut «Sky» forciert der neue Coach der Münchner einen entsprechenden Transfer. Osimhen läuft seit September 2020 für Napoli auf und präsentiert sich in dieser Saison in bester Torlaune. In 29 Pflichtspielen sind ihm ganze 25 Treffer geglückt. Derzeit fällt er wegen einer muskulären Verletzung aus und musste das 0:1 von Napoli im Hinspiel des Champions League-Viertelfinals bei Milan von der Tribüne aus mitansehen. Laut Reporter Florian Plettenberg hat Tuchel den 24-jährigen Angreifer schon eine ganze Weile auf dem Radar: «Tuchel ist ein sehr, sehr grosser Fan von Osimhen. Er beobachtet ihn schon seit langer Zeit und kennt ihn aus dem Effeff.»

Ob die Bayern im Sommer aktiv werden, ist allerdings fraglich. Napoli-Präsident Aurelio de Laurentiis scheint eine horrende Summe für den bis 2025 gebundenen Torjäger aufzurufen. Von bis zu 130 Millionen Euro plus Boni ist die Rede. Ein solches Angebot wird der deutsche Rekordmeister nicht abgeben.

Zum Vorteil der Bayern gereichen könnte ihnen indes die Tatsache, dass es Osimhen sehr reizen soll, an die Säbener Strasse zu wechseln.

psc 13 April, 2023 17:09