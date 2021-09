Die Bayern haben bereits einen Coman-Nachfolger im Visier

Kingsley Coman könnte den FC Bayern nach dieser Saison verlassen. Die Verhandlungen um einen neuen Vertrag stocken wegen unterschiedlicher Vorstellungen. Und die Premier League lockt den Franzosen. Als möglicher Nachfolger ist Luis Diaz vom FC Porto ein Thema.

Der 24-jährige Kolumbianer spielt seit zwei Jahren für die Portugiesen und sorgt da auf der linken Aussenbahn für viel Dampf. In dieser Saison erzielte er in sechs Ligaspielen bereits fünf Treffer. Dem Portal “Fijaches” hat Diaz unter anderem das Interesse der Bayern geweckt. Auch Barça und diverse Premier League-Klubs sollen ihn auf dem Schirm haben.

Auch an der Copa America sorgte der Nationalspieler kürzlich für Furore und erzielte in fünf Partien vier Tore. Vertraglich ist er noch bis 2024 an Porto gebunden. Ein vorzeitiger Abgang gilt inzwischen aber als wahrscheinlich.

