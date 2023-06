Bayern-Direktor Neppe trifft sich in Lissabon mit Berater von Min-jae Kim

Der südkoreanische Abwehrspieler Min-jae Kim ist für die Bayern in diesem Sommer ein sehr konkretes Transferziel. Nun kam es zu einem Austausch zwischen dem Technischen Direktor Marco Neppe und dem Berater des Napoli-Profis.

Kim weilt derzeit in seiner Heimat und absolviert einen obligatorischen Militärdienst. Danach wird sich seine Zukunft klären. Im bis 2025 gültigen Vertrag beim italienischen Meister Napoli ist eine Ausstiegsklausel in Höhe von "nur" 50 Mio. Euro verankert, was den Verteidiger für viele Vereine sehr interessant macht.

Laut "Bild" hat sich Bayern-Direktor Neppe in Lissabon mit Berater Lourenço Rita ausgetauscht. Die Gespräche seien gut verlaufen, eine Einigung wurde aber noch nicht erzielt. Dies wird auch nicht geschehen bis Kim seinen Militärdienst in rund zwei Wochen beendet hat. Danach wird er sich rasch entscheiden. Auch andere Klubs aus der Premier League umgarnen den zweikampfstarken Abwehrspieler. Napoli könnte seinerseits eine Vertragsverlängerung anstreben

psc 22 Juni, 2023 17:03