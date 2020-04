Bayern-Franzose steht im Fokus von Inter Mailand

Die französische Fraktion beim FC Bayern könnte im Sommer kleiner werden. Corentin Tolisso weckt Begehrlichkeiten bei Inter Mailand.

Der 25-jährige Mittelfeldspieler, der sich in dieser Woche einer Knöcheloperation unterziehen musste, gilt in München seit geraumer Zeit als Wechselkandidat und könnte im Mittelfeld Platz für Wunsch-Neuzugang Kai Havertz machen. Wie der italienische Journalist Fabrizio Romano berichtet, soll Inter Mailand nun Interesse an Tolisso zeigen.

Der Spielmacher sei genau der Spielertyp, nach dem Inter-Coach Antonio Conte zurzeit Ausschau halte. Allerdings zögern die Nerazzurri noch: Zunächst wollen sie wissen, ob die Knöchelverletzung, die der Nationalspieler erlitt, nicht allzu gravierend ist und er im Hinblick auf die nächste Saison wieder voll angreifen kann. Andererseits soll Tolisso nur dann kommen, wenn Leihspieler Ivan Perisic fix vom FC Bayern übernommen wird. Für den Kroaten besteht eine Kaufoption in Höhe von 20 Mio. Euro. Allerdings könnte die Ablöse noch verhandelt werden und letztlich etwas tiefer ausfallen.

