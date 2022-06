Das ist an den Bayern-Gerüchten um Cristiano Ronaldo dran

Die spanische Zeitung “AS” berichtet, dass Cristiano Ronaldo angeblich als potentieller Ersatz für Robert Lewandowski beim FC Bayern im Gespräch ist. Zu einem solchen Transfer wird es allerdings auf keinen Fall kommen.

Einerseits betonte Ronaldo jüngst stets, dass er Manchester United trotz enttäuschender Saison die Treue halten will. Andererseits würde der 37-jährige Portugiese auch nicht in die Gehaltsstruktur des deutschen Rekordmeisters passen. Gemäss übereinstimmenden deutschen Medienberichten wird Ronaldo definitiv nicht zum FC Bayern wechseln. Sein Vertrag in Manchester läuft noch für eine weitere Saison.

psc 24 Juni, 2022 09:43