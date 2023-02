Bayern-Gespräche mit Choupo-Moting auf gutem Weg

Der FC Bayern strebt eine Vertragsverlängerung mit Aufsteiger Eric Maxim Choupo-Moting an und ist offenbar auf einem guten Weg.

Wie die «Sport Bild» berichtet, sei man in einem sehr guten Austausch mit den Beratern des 33-jährigen Kameruners. Dieser möchte ebenfalls in München bleiben, fordert aber wohl eine Gehaltserhöhung, da er längst kein Backup mehr ist wie in seinen ersten beiden Spielzeiten beim deutschen Rekordmeister. Choupo-Moting ist in dieser Saison Mittelstürmer Nummer 1 bei den Bayern und könnte diese Rolle auch in der kommenden Saison einnehmen. Ob ein hochkarätiger Angreifer wie Harry Kane (Tottenham) oder Marcus Rashford (ManUtd) verpflichtet wird, steht noch in den Sternen.

Hinter Choupo-Moting traut man auch Mathys Tel (17) in den kommenden Jahren sehr viel zu. Die Verpflichtung eines Weltklassestürmers könnte dessen Entwicklung ziemlich einbremsen, da er dann wohl weniger Einsatzgelegenheiten erhielte.

psc 15 Februar, 2023 13:38