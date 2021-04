Bayern-Goalie Alexander Nübel forciert eine Leihe

Bayerns Ersatzkeeper Alexander Nübel scheint seinen Plan gefasst zu haben: Der 24-Jährige will den Klub im Sommer (temporär) verlassen.

Berater Stefan Backs findet im “kicker” diesbezüglich klare Worte. “Wir verfolgen weiterhin das Thema, dass Alex ausgeliehen wird. Alex braucht regelmässige Spielpraxis, ein paar Einsätze reichen da nicht”, beschreibt er den Plan. Nübel will zumindest in der kommenden Saison also nicht mehr für die Bayern auflaufen, wo er hinter Manuel Neuer nur die klare Nummer 2 ist. In dieser Saison kam er lediglich zu drei Pflichtspieleinsätzen.

Interessenten für den Goalie gibt es bereits: Die AS Monaco und Olympique Marseille, aber auch Borussia Dortmund wurden zuletzt als Anwärter ins Spiel gebracht. Die Bayern ihrerseits müssen bei einem Nübel-Abgang wohl einen Ersatz “besorgen”. Wer dies sein kann, ist offen. Stefan Ortega (Arminia Bielefeld) und Ron-Robert Zieler (von Hannover nach Köln verliehen) wurden in der Vergangenheit genannt.

Der langfristige Plan von Nübel ist es nach wie vor, sich in München als Nummer 1 durchzusetzen. Berater Backs betont aber, dass dies ohne Spielpraxis und mit lediglich fünf Spielen pro Saison nicht gehe. Deshalb werde ein Transfer angestrebt.

8 April, 2021