Bayern-Goalie Alexander Nübel weckt Begehrlichkeiten bei Traditionsklub

Der französische Spitzenverein Olympique Marseille bekundet im Hinblick auf die nächste Saison Interesse an Bayern-Goalie Alexander Nübel.

Dieser befindet sich in München weiterhin in einer nicht allzu gemütlichen Lage: Er ist hinter Manuel Neuer nur die klare Nummer 2 und hat auch in der neuen Spielzeit nur wenig Perspektiven auf regelmässige Einsatzzeiten. Deshalb hat sein Berater die Möglichkeit einer Leihe auch schon öffentlich ins Spiel gebracht. Die AS Monaco soll Interesse an Nübel bekunden. Und nun rückt mit Olympique Marseille ein weiterer Ligue 1-Klub in den Fokus.

“Wir sind auf der Suche nach einem weiteren Torhüter auf dem Markt”, bestätigte Marseille-Boss Pablo Longoria zuletzt. Gemäss “le10sport.com” befasst sich OM auch mit dem 24-jährigen Bayern-Keeper. Der Verein sucht einen Ersatz für Steve Mandanda.

Laut “kicker” könnte auch RB Leipzig mitmischen, sofern Peter Gulacsi den Verein im Sommer verlässt.

psc 29 April, 2021 14:22