Bayern-Präsident Hainer spricht Machtwort: “Lewandowski wird den Vertrag erfüllen”

Derzeit wird medial intensiv über einen vorzeitigen Abgang von Robert Lewandowski beim FC Bayern spekuliert. Klubboss Herbert Hainer spricht nun ein Machtwort.

Nach Aussage des Vereinspräsidenten der Bayern wird es in diesem Sommer keinen Lewandowski-Abgang bei den Münchnern geben. “Robert Lewandowski hat beim FC Bayern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Und den wird er erfüllen”, gibt sich Hainer gegenüber “tz” und “Merkur” energisch.

Am Donnerstag berichtete die “Bild”, dass Lewandowski die Vereinsbosse in der vergangenen Woche informiert hatte, dass er seinen Vertrag definitiv nicht mehr verlängern werde. Angeblich soll der Weltklasse-Stürmer einen Abgang bereits in diesem Sommer bevorzugen. Der FC Barcelona wirbt intensiv um seine Dienste und könnte auch rund 40 Mio. Euro Ablöse hinblättern. Gemäss Aussage von Hainer wird es zu einem solchen Transfer allerdings nicht kommen. Stattdessen könnte Lewandowski die Bayern im kommenden Jahr ablösefrei verlassen. Der Darstellung, dass bei den Bayern-Bossen ein Umdenken stattgefunden hätte, was einen sofortigen Verkauf angeht, widerspricht Hainer vehement.

psc 13 Mai, 2022 17:18