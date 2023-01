Bayern in 2023 noch sieglos: Hoeness «enttäuscht»

Der FC Bayern konnte im Jahr 2023 noch kein Bundesliga-Spiel gewinnen. Ex-Präsident Uli Hoeness wählt kritische Worte.

«Ich bin enttäuscht von der Leistung der Mannschaft in den ersten drei Spielen», sagt Uli Hoeness dem «kicker», «ich erwarte eine deutliche Steigerung mit Blick auf die Ziele, die wir erreichen wollen.» Gegen Leipzig, Köln und Frankfurt spielte der FC Bayern in der Bundesliga jeweils nur 1:1.

Bereits im Achtelfinale des DFB-Pokals beim FSV Mainz 05 am Mittwoch (20.45 Uhr) erwartet Hoeness eine Steigerung. «Das ist das, was die Mannschaft jetzt braucht: Wettkampf und Spiele», hatte Vorstandsboss Oliver Kahn nach dem Remis gegen Frankfurt am vergangenen Samstag gesagt.

adk 30 Januar, 2023 11:44