Bayern-Legende trauert Lewandowski nicht nach: “Besser, dass er weggegangen ist”

Robert Lewandowski hat den FC Bayern gen FC Barcelona verlassen. Ex-Bayern-Stürmer Giovane Elber trauert dem Polen allerdings nicht hinterher.

Nach acht Jahren beim FC Bayern entschied sich Robert Lewandowski für den Wechsel zum FC Barcelona. Eine gute Entscheidung aus Sicht der Münchner, die immerhin bis zu 50 Mio. Euro bekamen? “Nach dem Abgang von Robert Lewandowski haben sich viele gefragt, was der FC Bayern jetzt da vorne macht. Aber Julian Nagelsmann hat das sehr gut hinbekommen, auch mit den neuen Spielern wie Sadio Mané zum Beispiel. Er spielt jetzt zusammen mit Serge Gnabry ganz vorne, Thomas Müller und Jamal Musiala rücken aus dem offensiven Mittelfeld immer wieder mit in die Spitze. Der FC Bayern ist sehr variabel geworden”, sagte Elber gegenüber “t-online.de”.

Der Brasilianer lobte vor allem einen Neuzugang – und zwar Mané: “Der Junge ist Wahnsinn. Ich habe schon nach den Vorbereitungsspielen gesagt: Wow, das ist klasse. Bei ihm gibt es keine verlorenen Bälle. Das hat er in Liverpool bei Jürgen Klopp gelernt. Er läuft sofort hinterher, versucht, den Ball zurückzuerobern.” Elber sei der Überzeugung, “die Mannschaft fühlt sich ohne Lewandowski befreit. Sie spielt ihren Fussball. Jeder weiss, was er machen muss, um erfolgreich zu sein”. Das Spiel sei für die Gegner “unberechenbarer geworden”, so der frühere Torjäger des FC Bayern: “Für Bayern war es besser, dass er weggegangen ist – und für ihn auch.”

adk 21 August, 2022 12:36