Bayern leitet den nächsten Schritt im Kane-Poker ein

Der FC Bayern arbeitet weiter am Transfer von Harry Kane. CEO Jan-Christian Dreesen und der Technische Direktor Marco Neppe leiten den nächsten Schritt ein.

Am Montagnachmittag hob der FC Bayern Richtung Tokio ab. Das allerdings ohne Jan-Christian Dreesen und Marco Neppe. Das Duo entschied sich dafür, in München zu bleiben - vor allem wegen Harry Kane. Laut "Sky" soll diese Woche - höchstwahrscheinlich am Freitag - ein erneutes persönliches Treffen mit Tottenham Hotspurs Boss Daniel Levy stattfinden.

Der FC Bayern hofft weiterhin, Kane von den Spurs loseisen zu können. Laut der britischen Zeitung "Telegraph" hat Spurs-Eigentümer Joe Lewis bereits Levy zu verstehen gegeben, dass Kane in diesem Sommer verkauft wird, wenn sich der Stürmer gegen eine Verlängerung seines 2024 auslaufenden Kontrakts entscheidet. Nun geht es für die Münchner darum, an der Ablöse für den 29-Jährigen zu feilschen.

adk 24 Juli, 2023 18:23