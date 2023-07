Bayern & ManCity verhandeln in Tokio über Kyle Walker-Deal

Kyle Walker soll ManCity-Coach Pep Guardiola mitgeteilt haben, dass er unbedingt zum FC Bayern wechseln will. In der kommenden Woche wird es in Tokio zu Verhandlungen zwischen den Klubverantwortlichen kommen.

In Japan treffen die beiden Klubs am kommenden Mittwoch in einem Testspiel aufeinander. Dabei bietet sich die Gelegenheit für direkte Gespräche. Die Bayern wollen Walker fix unter Vertrag nehmen und dieser möchte die Skyblues ein Jahr vor Vertragsende laut "Sky" verlassen.

Laut Aussagen im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" kommt die geplante Verpflichtung des Abwehrspielers nicht überall in der Bayern-Kabine gut an. Dies weil dem 34-jährigen Routinier ein Zweijahresvertrag plus Option geboten werden soll. Damit würde eine klubinterne Regel gebrochen, wonach Spieler über 30 Jahren generell nur Einjahresverträge erhalten.

psc 21 Juli, 2023 10:04