Bayern plant vorerst keinen Verkauf von Süle

Der Vertrag von Niklas Süle läuft beim FC Bayern 2022 aus. Anzeichen einer Verlängerung gibt es bis dato jedoch nicht.

Die Zukunft von Niklas Süle bleibt weiter ungewiss. Wobei “Sport1” nun berichtet, dass der FC Bayern vorerst keinen Verkauf des Verteidigers plane. Ebenso sei aber eine Vertragsverlängerung auch nicht in Sicht.

In der jüngeren Vergangenheit wurden vor allem immer Teams aus der Premier League mit dem 25-Jährigen in Verbindung gebracht. Neue Entwicklungen in diese Richtung scheint es derzeit aber nicht zu geben.

adk 30 Juli, 2021 12:59