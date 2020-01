Die Bayern entscheiden sich gegen Emre Can

Emre Can gilt als ganz heisser Kandidat für einen Wechsel zu Borussia Dortmund. Die Bayern haben sich auch mit dem Spielmacher befasst, sich aber gegen eine Verpflichtung des 26-Jährigen entschieden.

Laut “Bild” war der deutsche Nationalspieler von Juventus in München ebenfalls ein Thema – trotz bereits sehr stark und breit besetztem Kader im Mittelfeldbereich. “Sport Bild”-Reporter Christian Falk twittert allerdings am Montag, dass man csich beim deutschen Rekordmeister letztlich gegen Emre Can entschieden hat.

Der BVB soll nach wie vor in der Favoritenrolle sein, auch wenn Manager Michael Zorc vom “kicker” wie folgt zitiert wird: “Es ist noch nichts entschieden oder spruchreif.” Als Ablöse für Emre Can stehen rund 30 Mio. Euro im Raum. Noch in dieser Woche wird er Turin wohl verlassen. Auch die Premier League-Klubs Tottenham, Arsenal und ManUtd befassen sich mit ihm.

psc 27 Januar, 2020 11:12