Bayern-Präsident Hainer spricht bei Lewandowski ein Machtwort

Seit bereits einigen Wochen halten sich rund um Robert Lewandowski Wechselgerüchte. Mit Herbert Hainer bekräftigt nun aber der Präsident des FC Bayern, dass der Stürmer beim Verein bleibt.

Robert Lewandowski ist beim FC Bayern nach wie vor im Besitz eines bis 2023 gültigen Vertrages. Und wenn es nach Herbert Hainer geht, wird der Weltfussballer des vergangenen Jahres diesen auch mindestens erfüllen.

“Meiner Meinung nach ist Lewandowski der beste Stürmer der Welt. Wir sind sehr glücklich, ihn in unserer Mannschaft zu haben”, wird Hainer von “Spox” zitiert. Und weiter: “Sein Vertrag läuft noch zwei Jahre, in dieser Zeit wird er definitiv für den FC Bayern spielen. Ich habe es bereits vor einiger Zeit gesagt, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, ihn darüber hinaus im Kader zu haben. Die nächsten zwei Spielzeiten wird er allerdings auf jeden Fall bei uns bleiben.”

Der Präsident des deutschen Rekordmeisters bezog in diesem Zuge gleich auch Stellung zu den Spekulationen, wonach Borussia Dortmunds Torjäger Erling Haaland in München auf Lewandowski folgen könnte. “Aktuell schauen wir uns nicht nach einem Nachfolger um, da Robert definitiv noch zwei Jahre für uns spielen wird. Danach können wir uns mit einem Nachfolger beschäftigen”, so Hainer.

adk 28 Juli, 2021 15:10