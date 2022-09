Bayern-Präsident Hainer spricht vor Barça-Duell noch einmal über Lewy

Bayern-Präsident Herbert Hainer äussert sich vor dem Champions League-Duell der Münchner gegen den FC Barcelona noch einmal über den Transfer von Robert Lewandowski.

Aus Sicht des Bayern-Bosses hat sich letztlich eine Win-Win-Situation ergeben. “Am Ende haben alle bekommen, was sie wollten: Robert konnte nach Barcelona gehen, Barcelona ist glücklich, Lewandowski zu haben, und wir haben Geld, um in unsere Zukunft zu investieren”, sagt Hainer im Interview mit der “Sport”. Gleichzeitig hofft der Münchner Verantwortliche, dass Lewandowski am Dienstag in der Allianz Arena einen würdigen Empfang erhält und nicht etwa ausgepfiffen wird: “Ich hoffe, und das ist mein grosser Wunsch, dass die Leute nett zu Robert sein werden und dass er freundlich empfangen wird, denn er hat acht Jahre bei uns gespielt, viele Tore geschossen und viele Spiele entschieden. Und wir haben alle grossen Titel gewonnen.”

Wegen der Transfersaga im Sommer gab es allerdings einige unzufrieden Bayern-Fans. Lewandowski hat in der Öffentlichkeit bereits viel Kritik einstecken müssen. Gut möglich, dass ihm an seiner alten Arbeitsstätte ein eisiger Wind entgegenblasen wird.

psc 12 September, 2022 11:27