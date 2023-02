Bayern-Profi Noussair Mazraoui trainiert wieder mit dem Ball

Der FC Bayern kann wohl schon bald wieder auf seinen marokkanischen Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui zählen.

Der 25-Jährige konnte bei den Münchnern am Donnerstag erstmals wieder mit dem Ball trainieren. Nach einer Corona-Erkrankung während der WM in Katar wurde bei ihm eine Entzündung des Herzbeutels festgestellt, weshalb er wochenlang kürzertreten musste. Diese Phase ist nun vorbei. Mazaroui kann die Intensität nach und nach steigern und könnte schon bald wieder ins reguläre Mannschaftstraining zurückkehren. Bereits seit Anfang Februar baut er sich im Kraftraum an der Säbener Strasse wieder auf.

psc 16 Februar, 2023 17:03