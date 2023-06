Bayern & PSG nicht erste Wahl? Kolo Muani träumt von der Premier League

Eintracht Frankfurts Torjäger Randal Kolo Muani wird von diversen Topklubs umgarnt. Der 24-Jährige gibt nun zu, dass ihn insbesondere die Premier League reizt.

Dies sind eher schlechte Nachrichten für Paris St. Germain und den FC Bayern, die beide hinter Kolo Muani her sein sollen. Zum Thema Premier League sagt der französische Nationalspieler: "Mal ehrlich, wer würde nicht davon träumen, in der Premier League zu spielen?", fragt er im Gespräch mit "Canal+" und fügt an: "Das ist eine der besten Ligen überhaupt. Das ist der Stoff, aus dem die Träume sind, der Stoff, aus dem die Kindheitsträume sind."

Trotz des grossen Interesse an ihm lässt sich der Stürmer erst einmal nicht aus der Ruhe bringen. "Ich habe erst meine dritte Profi-Saison gespielt, ich muss mich noch weiterentwickeln. Ich will mir Zeit nehmen. Ich bin kein Mensch, der etwas überstürzt, nur weil grosse Klubs da sind", betont Kolo Muani, der sich auch einen Verbleib in Frankfurt für mindestens eine weitere Saison vorstellen kann. Sein Kontrakt läuft bis 2027.

psc 5 Juni, 2023 10:12