Bayern reist ohne Goretzka in die USA – de Ligt kommt am Dienstag nach

Für den FC Bayern geht es am Montag ins Trainingslager in die USA. Das allerdings ohne Mittelfeldspieler Leon Goretzka.

Wie der “kicker” berichtet, laboriert Leon Goretzka an Knieproblemen und wird deshalb nicht wie geplant die Reise mit seinen Teamkollegen nach Washington, D.C. antreten. Der 27-Jährige soll auch nicht nachreisen, womit er bei einem grossen Teil der Vorbereitung seines Teams fehlen wird.

Dafür wird dem Bericht nach Matthijs de Ligt am Dienstag in die USA nachreisen. Der 22-jährige Niederländer wird Medienberichten zufolge für bis zu 80 Millionen Euro von Juventus verpflichtet. Am Montag steht für den Innenverteidiger noch der obligatorisch Medizincheck in München an.

adk 18 Juli, 2022 14:30