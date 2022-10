Bayern-Stürmer Thomas Müller fällt erneut aus

Thomas Müller muss beim FC Bayern erneut kürzertreten und fällt für das Heimspiel gegen Mainz 05 auf.

Der 33-Jährige plagt sich bereits seit längerem mit Problemen herum und verpasste deshalb die letzten drei Bundesligaspiele. Mindestens ein weiteres wird hinzukommen. «Er hat wieder eine Irritation in der Hüfte, im Beckenbereich. Er wird nicht spielen können, wohl auch am Dienstag nicht», erklärte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann am Freitag auf einer Pressekonferenz. Müller könnte nun erst einmal eine Trainingspause einlegen: «Wir müssen ihn wahrscheinlich mal eine Woche rausnehmen, um ihm eine Pause zu geben», so der Münchner Trainer weiter.

psc 28 Oktober, 2022 13:33