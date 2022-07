Bayern-Talent Malik Tillman wechselt nach Schottland

Mittelfeldtalent Malik Tillman verlässt den FC Bayern in diesem Sommer und wechselt nach Schottland.

Wie unter anderem der “kicker” berichtet, leihen die Rangers aus Glasgow den Spielmacher für die kommende Saison mit Kaufoption aus. Tillman bestreitet bereits den Medizintest und wird im Anschluss einen Vertrag unterzeichnen. Die Münchner sichern sich eine Rückkaufoption, um den 20-Jährigen künftig zurückholen zu können.

Tillman kam bei den Bayern bislang vor allem in der zweiten Mannschaft zum Zug. Vier Einsätze in der Bundesliga bestritt er immerhin. Bei den Rangers will er nun den Durchbruch im Profibereich schaffen. Zuletzt sorgte er mit einem Nationenwechsel für Schlagzeilen: Im Juni bestritt er zwei A-Länderspiele für die USA, nachdem er zuvor für die deutsche U21-Nationalmannschaft zum Einsatz kam.

psc 15 Juli, 2022 14:17