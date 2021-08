Bayern-Transfers: Nagelsmann macht Vorschlag für einen Neuzugang

Der FC Bayern plant für die kommende Saison grundsätzlich keine grossen Transfers mehr. Trainer Julian Nagelsmann hat bei der Klubleitung nun aber den Namen Florian Grillitsch ins Spiel gebracht.

Den österreichischen Nationalspieler kennt Nagelsmann bestens, lief dieser doch in Hoffenheim während zwei Jahren für den jetzigen Bayern-Coach auf. An der Europameisterschaft im Sommer konnte der 25-Jährige ebenfalls Akzente setzen. Deshalb soll Grillitsch von Nagelsmann nun bei der Bayern-Klubführung ins Spiel gebracht worden sein. Allerdings zögern Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Co. offenbar: Der von Hoffenheim geforderte Preis von 10 bis 15 MIo. Euro soll ihnen zu hoch sein. Dies könnte sich indes ändern, falls Corentin Tolisso und/oder Michael Cuisance die Bayern doch noch verlassen und ein Platz im Mittelfeld frei wird.

