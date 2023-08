Bayern trifft im Tor eine Entscheidung - Sven Ulreich wird sie freuen

Der FC Bayern soll sich mittlerweile nicht mehr um einen Vertreter für Manuel Neuer bemühen. Davon würde Sven Ulreich profitieren.

Laut der "Bild" startet der FC Bayern mit Sven Ulreich als Nummer eins in die neue Saison. Der 35-Jährige wird demzufolge solange im Tor des deutschen Rekordmeisters stehen, bis Manuel Neuer wieder vollständig fit ist. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Münchner keinen hochrangigen Neuer-Vertreter mehr verpflichten wollen, sondern lieber einen etwaigen Ersatz, sollte Ulreich ausfallen.

Die Bayern-Bosse trauen Ulreich also zu, temporär das Tor zu hüten. Und Ulreich selbst sieht sich der Aufgabe ebenso gewachsen. "Ich habe beim FC Bayern bewiesen, dass ich das Zeug dazu habe, hier zu spielen und Manu zu ersetzen, solange er verletzt ist. Ich bin zu 100 Prozent davon überzeugt, dass ich es schaffen kann", so Ulreich zuletzt bei "Sport1". Er kenne Neuer "schon lange genug, wenn wir ihm die Zeit geben und ihn in Ruhe arbeiten lassen, werden wir im Tor wieder einen großartigen Spieler haben."

adk 17 August, 2023 09:53