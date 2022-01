Die Bayern wollen mit Thomas Müller verlängern

Thomas Müller ist ein absolutes Bayern-Urgestein. Und der 32-Jährige soll weitere Jahre in München spielen.

Der Routinier ist in der Offensive auch unter Julian Nagelsmann gesetzt und überzeugt in dieser Saison erneut vor allem als starker Passgeber. 18 Assists stehen in 20 Bundesliga-Spielen bereits zu Buche. Laut “Sport 1” möchte der FC Bayern den Vertrag mit Müller bis 2025 verlängern.

Gespräche fanden zwar bislang nicht statt, das liege aber einzig daran, dass beide Parteien keine Eile verspüren. Der Angreifer ist nämlich noch bis 2023 gebunden. Er zählt zu den absoluten Spitzenverdienern, eine Gehaltserhöhung ist daher eher kein Thema.

Angeblich bekunden die beiden Premier League-Klubs Newcastle und Everton Interesse an einer Verpflichtung Müllers. Dass dieser den FC Bayern in absehbarer Zeit verlässt, scheint aber beinahe ausgeschlossen.

psc 27 Januar, 2022 09:44