Bayerns Transferpoker: Harry Kane übt nun Druck aus

Harry Kane will am liebsten so schnell wie möglich zum FC Bayern. Der Stürmer soll im Transferpoker nun Druck ausüben.

Am kommenden Sonntag würde Harry Kane nach Angaben der "Bild" noch einmal im Testspiel von Tottenham Hotspur gegen Donezk für auflaufen. Beim darauffolgenden Premier-League-Start am 13. August gegen Brentford will der 30-Jährige aber bereits beim FC Bayern sein.

Sollte dies nicht gelingen, so der "Evening Standard", könnte Kane bei den Spurs bleiben. Der Stürmer will demnach, dass sich Bayern und die Londoner bis zum 13. August einig werden. Andernfalls würde er bei Tottenham bleiben, da er es als unfair gegenüber seinem Trainer Ange Postecoglou erachte, nach dem Saisonstart noch zu wechseln. Vertraglich ist Kane noch bis 2024 an die Spurs gebunden, doch seinen Vertrag will er nicht verlängern.

adk 2 August, 2023 09:35