Benjamin Pavard arbeitet bereits an Sommer-Transfer zu Barça

Benjamin Pavard plant seine Zukunft mittelfristig definitiv nicht mehr beim FC Bayern. Stattdessen möchte der Franzose im Sommer zum FC Barcelona wechseln.

Laut «Sport 1»-Reporter Kerry Hau arbeitet sein Beraterteam rund um Pini Zahavi bereits an einem Wechsel zu den Katalanen. In dieser Transferperiode ist dies kein Thema, im Hinblick auf die nächste Saison soll es aber soweit sein. Die anstehende Verpflichtung von João Cancelo ist ein weiteres klares Signal, dass sich die Wege der Bayern und des Abwehrspielers wohl vor Vertragsende im Sommer 2024 trennen. Barça soll an Pavard schon länger Interesse bekunden und könnte in einigen Monaten erfolgreich sein.

Bereits seit längerem gilt der 26-jährige Nationalspieler aus Frankreich als heisser Wechselkandidat.

psc 30 Januar, 2023 16:57