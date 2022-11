Benjamin Pavard spricht schon wieder von Bayern-Abschied

Weniger als eine Woche nach seinem Interview mit der französischen Zeitung «L’Équipe» spricht der Bayern-Profi Benjamin Pavard nun auch in der italienischen «Gazzetta dello Sport» von einem baldigen Wechsel.

Der 26-Jährige scheint nach dreieinhalb Jahren beim FC Bayern eine Veränderung anzustreben. «Ich spiele nun schon seit sieben Jahren in Deutschland. (…) Mit Bayern München habe ich alles gewonnen. Ich spiele, um zu gewinnen, und ich bin bereit, neue interessante Projekte in Betracht zu ziehen», sagt Pavard, der vor seiner Zeit in München während drei Jahren für den VfB Stuttgart auflief.

Sollte er wechseln, will er im neuen Verein «aber als Innenverteidiger» eingeplant sein. Bei den Bayern hat er die meisten Spiele auf der rechten Abwehrseite bestritten. Dort kommt er auch in der französischen Nationalmannschaft zum Zug.

Einen Tipp hat Pavard offenbar bereits erhalten. Olivier Giroud empfiehlt ihm einen Wechsel in die Serie A: «Olivier sagt mir immer, dass Italien ein Land ist, das hundertprozentig für den Fussball lebt. Er erzählte mir von der Magie der Derbys, von der grossen Feier der Fans für den Scudetto. Ich würde auch gerne mit ihm spielen, weil er ein guter Freund ist. Wir werden sehen.»

Die neuerlichen Äusserungen dürften die Bayern-Bosse erneut nicht glücklich machen. Ein Wechsel Pavard spätestens im Sommer 2023 zeichnet sich ab, wobei sein Vertrag noch ein Jahr länger liefe.

