Berater von Mathys Tel schliesst Bayern-Abgang des Stürmers nicht aus

Die Wege zwischen Stürmer Mathys Tel und dem FC Bayern könnten sich im Sommer unter Umständen trennen.

Der 18-jährige Angreifer wechselte im Sommer 2022 für 20 Mio. Euro von Stade Rennes nach München. Dort sind seine Einsatzzeiten in dieser Saison weiterhin stark begrenzt. Meist kommt Tel nur als Joker zum Zug. Trotz Vertrag bis 2027 zieht der Stürmer einen Wechsel im Sommer zumindest in Betracht, wie sein Berater Gadiri Camara in der "Sport Bild" durchblicken lässt: "Manchmal muss man einfach das Gefühl haben, dass man auf dem gleichen Weg ist. Wir werden es sehr bald sehen." Die Hoffnungen, dass Tel in München eine Zukunft hat und mehr Einsatzgelegenheiten bekommt, ist aber noch da. "Ich bin zuversichtlich", ergänzt Camara.

Sollte sich an der gegenwärtigen Situation nichts ändern, "müssen wir alle Optionen in Betracht ziehen, denn Mathys weiss, dass er wertvoll ist und ein Top-Spieler sein wird." Interessenten für den Angreifer gibt es sowohl im In- wie auch Ausland.

psc 21 Februar, 2024 12:11