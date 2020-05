Berater Struth deutet auf Upamecano-Verbleib hin

Volker Struth, Berater von RB Leipzig-Verteidiger Dayot Upamecano, deutet auf einen Verbleib des Franzosen, der zuletzt stark beim FC Bayern gehandelt wurde, hin.

Berichten zufolge soll ein Transfer von Dayot Upamecano zum FC Bayern schon konkrete Formen angenommen haben. Auch bei anderen Top-Klubs, darunter Real Madrid, ist der 21-Jährige angeblich ein Thema. Volker Struth, Berater des RB Leipzig-Verteidiger, deutet allerdings stark darauf hin, dass sein Klient auch in der kommenden Saison bei den Sachsen unter Vertrag stehen wird.

“Ich glaube nicht an grosse Transfers. Ich denke, Upamecano ist ein Spieler für einen grossen Transfer. Dann ist die Aussage ja eigentlich getan”, sagt Struth beim “Sport1 – Doppelpass” in Bezug auf einen möglichen Wechsel in der kommenden Transferperiode, die durch die Corona-Krise stark beeinflusst werden dürfte.

Allerdings ist die Vertragssituation des Youngsters spannend zu betrachten. In Leipzig ist das Arbeitspapier von Upamecano noch bis Ende Juni 2021 datiert. Möchte der Klub einen ablösefreien Abgang im kommenden Jahr aus dem Weg gehen, so dürfte man sich um eine Vertragsverlängerung des Franzosen schnellstens bemühen.

adk 10 Mai, 2020 13:01