Berater Volker Struth legt alle Hintergründe zum Nagelsmann-Aus offen

Die Entlassung von Julian Nagelsmann beim FC Bayern im März war eine grosse Überraschung und schockierte den 35-Jährigen selbst und dessen Beraterteam, wie Volker Struth nun offenbart.

Der Nagelsmann-Berater legt im Podcast "Phrasenmäher" die Hintergründe zum Rauswurf es Ex-Bayern-Trainers offen. Struth hat davon in einem Restaurant erfahren - über einen Mitarbeiter, der wiederum Meldungen aus den Medien gesehen hatte. "Ich war in einem Kölner Restaurant mit Carsten Maschmeyer und habe an diesem Abend auch den Schauspieler Jan-Josef Liefers kennengelernt. Wir haben gerade ein Fläschchen Wein getrunken als ich einen Anruf eines Journalisten erhielt, der mir sagte: 'Das ging aber jetzt schnell mit Julian!' Ich antwortete: 'Was meinst du?' Und er sagte: 'Wie, das weisst du noch nicht? Der Julian ist raus und der Tuchel neuer Trainer!'" Struth und sein Team haben daraufhin Nagelsmann kontaktiert. Dieser fiel aus allen Wolken und fragte seine Berater, ob sie ihn auf den Arm nehmen wollten.

Schliesslich wurden die medialen Meldungen derart zahlreich und laut, dass Mitarbeiter Sascha Breese Sportvorstand Hasan Salihamidzic kontaktierte. Via WhatsApp habe dieser gefragt, ob sie etwas wissen müssten: "Und dann kam der Anruf: 'Kommt doch morgen ins Büro an die Säbener Strasse.' Und dann wussten wir, dass da was dran ist."

Der Rest ist Geschichte: Nagelsmann wurde am Tag nach den ersten Meldungen in den Medien rasiert und durch Thomas Tuchel ersetzt.

psc 16 Mai, 2023 16:22