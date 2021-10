Bestätigt: Der FC Bayern wollte sich im Sommer Danilo krallen

Der FC Bayern wollte sich im Sommer mit dem brasilianischen Rechtsverteidiger Danilo verstärken, wie dieser nun höchstpersönlich bestätigt.

In einem Gespräch mit “La Repubblica” sagt der 30-jährige Nationalspieler, dass es einen Anruf aus München gab. Der deutsche Rekordmeister wollte Danilo zwischenzeitlich an die Säbener Strasse lotsen: Ja, aber ich wollte es nicht. Und zum Glück wollte Juve es auch nicht. Das ist der richtige Ort für mich.” Der Routinier ist noch bis 2024 an die alte Dame gebunden. Auf der rechten Abwehrseite ist er auch unter Trainer Massimiliano Allegri gesetzt.

Die Bayern verstärkten sich auf der rechten Abwehrseite im Sommer letztlich nicht.

psc 5 Oktober, 2021 11:32