Bestätigt: Der FC Bayern verlängert mit Choupo-Moting

Der FC Bayern bestätigt die Vertragsverlängerung mit Torjäger Eric Maxim Choupo-Moting.

Der 33-jährige Angreifer bleibt den Münchnern (mindestens) bis 2024 erhalten. Dem Vernehmen nach kassiert der Stürmer eine saftige Gehaltserhöhung, nachdem er in dieser Saison vom Backup zum Fixstarter avanciert ist. «Wir sind sehr glücklich, dass uns Eric Maxim Choupo-Moting ein weiteres Jahr erhalten bleibt. Choupo ist ein Künstler am Ball, er hat in den letzten Jahren sehr gute Leistungen gebracht. In der Hinrunde dieser Saison hat er uns geholfen, auf der Stürmerposition die Lücke zu schliessen, die wir hatten. Er hat es sehr gut gemacht und seine Leistungen in den Spielen dieses Jahr bestätigt. Wir sind froh, dass wir ihn haben und bis Sommer 2024 mit ihm arbeiten können», kommentiert Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic die Verlängerung.

Choupo-Moting hat in dieser Saison in 24 Pflichtspielen für den deutschen Rekordmeister bereits 15 Tore erzielt. Er läuft seit 2020 für den Verein auf.

psc 3 März, 2023 16:54