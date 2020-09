Bilbao pokert: Der Transfer von Javi Martinez wackelt

Die Rückkehr von Javi Martinez zu Athletic Bilbao ist offenbar noch nicht gesichert.

Die Basken pokern hoch und möchte den 32-jährigen Defensiv-Strategen laut “Spox” und “Goal” ablösefrei erhalten. Die Bayern sollen hingegen auf eine Ablöse von 7 bis 8 Mio. Euro pochen. Javi Martinez steht in München noch bis Juni 2021 unter Vertrag. Auf dem Teamfoto, das in dieser Woche mit dem Bier-Sponsor aufgenommen wurde, fehlte Martinez allerdings, was eindeutig auf einen Abgang bis zum Ende der Transferperiode hindeutet.

“Ich kann die Dinge nicht immer ganz so nachvollziehen. Auch dass Javi Martínez quasi schon weg war, hat mich ein bisschen gewundert, obwohl er noch bei uns im Kader ist”, sagte Bayern-Coach am Mittwoch und fügte an: “Ich bin froh, dass Javi da ist.” Beim Supercup gegen Sevilla am Donnerstagabend zählt Martinez zum Kader.

