Beide Vereine sind auf dieser Position angesichts von anstehenden Abgängen (Odriozola & Meunier) auf der Suche nach Verstärkungen. Dodô scheint dabei im Fokus zu stehen. Der 21-Jährige sagt gegenüber “Globoesporte” jedenfalls, dass er von entsprechendem Interesse weiss. “Ich bin sehr glücklich über das Interesse, das sind zwei der besten europäischen Vereine. Ich lese die Artikel, mein Berater gibt mir die Informationen, auch wenn ich im Moment nicht gestört werden möchte.”

Der Youngster spielt seit Anfang 2018 in Europa. Sein Kontrakt in Donezk ist noch bis 2022 terminiert. Möglicherweise wagt er aber schon in diesem Sommer den Transfer zu einem noch grösseren Klub. “Ich respektiere den Verein, da es mir hier gut geht. Wir haben weiterhin die Europa League, bei der ich mein bestes geben werde”, führt Dodô aus: “Trotzdem sind es natürlich grosse Klubs, europäische Schwergewichte. Es wäre mit Sicherheit keine schlechte Wahl, zu einem der beiden zu wechseln. Meine Agenten handeln für mich.”

Nach Angaben von “Sport Bild”-Fussballchef Christian Falk befasst sich allerdings zumindest der FC Bayern im Hinblick auf die neue Saison derzeit nicht mit dem Brasilianer.

Not true. True: @fcbayern is not interested in Dodô for the next season https://t.co/tNjXjKt9CP

— Christian Falk (@cfbayern) June 23, 2020