BVB-Manager Kehl kommentiert Sabitzer-Gerüchte

Borussia Dortmund will im Mittelfeld nachrüsten und soll FC Bayerns Marcel Sabitzer als Wunschspieler auserkoren haben. So reagiert Sportdirektor Sebastian Kehl auf die Gerüchte.

Wechselt Marcel Sabitzer vom FC Bayern zu Borussia Dortmund? Dieses Gerücht hält sich seit Tagen hartnäckig. Am Rande des Testspiels des BVB bei Rot-Weiss Erfurt (2:1) bezog Sebastian Kehl bei "Sky" Stellung, wollte sich aber nicht in die Karten schauen lassen.

"Wenn ich jetzt mal überlege, was in den letzten Tagen und Wochen alles geschrieben wurde, wie viele Spieler bei uns schon unterschrieben haben, dann würde ich Sie einfach bitten, dass ich das weder jetzt kommentiere, noch irgendeinen Stand abgebe zu irgendwelchen Gesprächen", sagte Kehl. Der BVB-Manager erklärte: "Wir werden uns Gedanken machen, wie wir uns noch weiter verbessern wollen und da sind wir seit geraumer Zeit in guten Gesprächen, haben verschiedene Optionen, das Transferfenster ist noch sehr, sehr lange offen. Also müssen Sie sich einfach noch ein bisschen gedulden."

Laut "Bild" möchte Borussia Dortmund den Sabitzer mit einem Dreijahresvertrag plus Option auf eine weitere Saison ausstatten. Das Grundgehalt soll bei rund 8 Mio. Euro pro Jahr liegen. Durch Boni könnte der 29-jährige Österreicher auf jährlich bis zu 10 Millionen kommen. Noch steht der Spielmacher bei den Bayern bis 2025 unter Vertrag. Als mögliche Ablöse werden Summen von 12 bis 18 Mio. Euro ins Feld geführt.

adk 23 Juli, 2023 10:37